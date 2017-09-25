Пропавшего после ДТП на трассе в Карелии кота Марка нашли

Кота по кличке Марк, пропавшего после ДТП в Сегежском районе Карелии, нашли и передали хозяевам местные жители.

Напомним, трагическая авария, в которой погибли два человека, произошла 16 сентября на трассе «Кола» в Сегежском районе. Тогда столкнулись три автомобиля: легковушка, микроавтобус и большегруз. Пожилые водитель и пассажирка легкового автомобиля скончались на месте происшествия.

В микроавтобусе ехали шестеро человек из Санкт-Петербурга. С ними были три собаки и кот. После того как водителя этого автомобиля увезли в больницу, сотрудники 12-й пожарно-спасательной части Сегежи приютили у себя собак. А кот пропал. Нашли его только 21 сентября, сообщили сегежские спасатели.