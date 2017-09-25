Пропавшего после ДТП на трассе в Карелии кота Марка нашли

Белый кот сбежал из микроавтобуса, попавшего в аварию в Сегежском районе 16 сентября. Спустя пять дней его нашли местные жители.

Кота по кличке Марк, пропавшего после ДТП в Сегежском районе Карелии, нашли и передали хозяевам местные жители.

Напомним, трагическая авария, в которой погибли два человека, произошла 16 сентября на трассе «Кола» в Сегежском районе. Тогда столкнулись три автомобиля: легковушка, микроавтобус и большегруз. Пожилые водитель и пассажирка легкового автомобиля скончались на месте происшествия.

В микроавтобусе ехали шестеро человек из Санкт-Петербурга. С ними были три собаки и кот. После того как водителя этого автомобиля увезли в больницу, сотрудники 12-й пожарно-спасательной части Сегежи приютили у себя собак. А кот пропал. Нашли его только 21 сентября, сообщили сегежские спасатели.

Кот Марк пропал после ДТП в Карелии. Фото: 4 отряд ФПС по Республике Карелия
Кот Марк пропал после ДТП в Карелии. Фото: 4 отряд ФПС по Республике Карелия
Кот Марк пропал после ДТП в Карелии.Фото: 4 отряд ФПС по Республике Карелия

 

 

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