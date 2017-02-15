Пропавшая 30-летняя женщина нашлась

Пропавшая в Петрозаводске 30-летняя Анастасия Пулькина нашлась. Об этом сообщают ее родственники в группе «Жди меня» в социальной сети.

Напомним, девушка ушла из дома 11 февраля, после чего полиция объявила ее в розыск.