Прокуратура запретила записывать младших детей в одну школу со старшими

Родительская общественность дала свои рекомендации специалистам образования мэрии Петрозаводска о том, как должна быть организована запись детей в первые классы. Эти вопросы обсуждались на круглом столе ОНФ. В частности, родители попросили, чтобы горожане имели возможность записывать своих младших детей в ту школу, куда ходят их старшие братья и сестры.

Начальник управления образования мэрии города Любовь Иконникова сообщила, что такие положения были в уставах некоторых школ, однако прокуратура в ходе проверки потребовала исключить эти пункты из уставов. Причина — это положение нарушает конвенцию прав ребенка.

В то же время такие правила действуют, например, в Санкт-Петербурге. Любовь Иконникова сообщила, что такое возможно, потому что это город федерального статуса и он может издавать свои законы, а Петрозаводск такой возможности не имеет.

Также родители попросили организовать мониторинг ситуации: провести опрос родителей дошкольников и узнать их мнение по тому, как организовать запись в первые классы в Петрозаводске, а также опросить, в какие школы родители готовы записать своих детей.

И родители, и специалисты сошлись во мнении, что ажиотаж записи вызван в том числе и тем, что родители стремятся записать своих детей в школы повышенного статуса. Однако программы начальной школы практически во всех школах одинаковые.

Как пояснила начальник управления образования, такой мониторинг уже проводился и большинство родителей высказались против привязки школ к районам города и к определенным улицам. Тем не менее с 2018 года районирование будет проведено, однако пока окончательная модель, как это будет сделано, не составлена.