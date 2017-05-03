Прокуратура нашла в Петрозаводске опасную стройку

Прокуратура Петрозаводска обнаружила опасную стройку на улице Мурманской.Там выявили нарушения градостроительного законодательства при организации работ по строительству дома.

Так, ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, не были оборудованы сплошным защитным козырьком и находились на высоте ниже 2 метров, опасные зоны работ за пределами строительной площадки не были ограждены.

Кроме того, застройщик не убирал строительный мусор. По выявленным фактам прокуратура города в адрес застройщика внесла представление об устранении нарушений закона.

Сейчас требования прокурора удовлетворены: ограждение строительной площадки приведено в соответствие с требованиями законодательства, свалка строительного мусора ликвидирована.