Прокуратура нашла нарушения в работе мэрии Петрозаводска с дорожниками

Прокуратура нашла нарушения в работе мэрии Петрозаводска с дорожными организациями. Правоохранительное ведомство выявило факты бездействия со стороны горадминистрации: мэрия не провела должным образом претензионно-исковую работу с недобросовестным подрядчиком. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ Карелии.

Прокуратура инициировала проверку после того, как в Петрозаводске прошел проект «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог». Эксперты ОНФ после осмотра всех дорог, включенных в прошлом году в программу «100 дорог Карелии», пришли к неутешительным выводам: на 65 гарантийных трассах было выявлено от 2 до 100% дефектной площади.

– Большинство претензий было к одной из двух компаний, выигравших в прошлом году аукцион на ремонт дорог в Петрозаводске. После схода снега отремонтированные дороги ООО «Ремстройкомплект» превратились в «убитые». Власти должны были оперативно спросить за такое качество ремонта подрядчика, дававшего, согласно контракту, гарантию на свои работы 4 года, – рассказал член регионального штаба Народного фронта, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» в Карелии Юрий Смирнов.

Подрядчику ООО «Ремстройкомплект» был установлен срок устранения дефектов до 20 мая. Мэрия Петрозаводска не направила претензию, как и следовало, до конца июня этого года. Кроме того, до конца июня горадминистрация не подготовила и материалы для обращения с исковым заявлением в Арбитражный суд Карелии.

Прокуратура по выявленным нарушениям внесла главе Петрозаводска представление об устранении нарушений. Срок его рассмотрения – один месяц.