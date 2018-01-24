Прокуратура Карелии наказала предприятия Костомукши за сброс вредных веществ в озера

Прокуратура Карелии проверила работу МКП «Горводоканал Костомукши» и нашла нарушения. Так, в мае прошлого года коммунальщики сбросили сточные, прошедшие очистку, воды в озера Контоккиярви и Травяное. В стоках обнаружены вредные вещества: аммиак, алюминий, железо. Их концентрация превысила допустимые нормы.

Кроме того, спустя месяц сотрудники «Карельского окатыша» из отстойника Корпангского карьера сбросили сточные воды в лесной ручей Безымянный, а также нарушили экологию Окунёвого озера за счет сброса вод с превышенным содержанием магния, железа, марганца и других вредных веществ.

Возбуждены административные дела. Сумма штрафов составила 48 тысяч рублей. Начальника экологической службы ГОКа наказали предупреждением, еще два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководство предупредили: нарушения закона необходимо устранить, пишет прокуратура республики.