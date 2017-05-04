Проклятый новый дом

До 31 мая Минстрой Карелии обязан отчитаться перед Фондом содействия реформированию ЖКХ о том, как устраняются недоделки в домах, построенных по программе расселения аварийного жилья.

Под особым контролем федерального фонда шесть домов: три в Кеми и три – в селе Заозерье Прионежского района. Ранее специальная комиссия нашла в этих зданиях множество недоделок. Накануне руководство Минстроя и Управления капитального строительства еще раз приехали в село, чтобы убедиться, что помарки в своей работе строители успеют устранить до дня «Ч» — 31 мая. Не успеют – Карелия вновь попадет в немилость федеральной структуры, распределяющей деньги на расселение аварийного.

Из трех домов комиссия Минстроя и УКСа побывала в двух: №1 и №4 по улице Заречной. В четвертом доме недостатки подрядчик успел устранить, а вот в первом их осталось очень много.

— В декабре я две недели жила у дочки. Пришлось выехать с квартиры – в ней было семь градусов тепла. Я вся простыла, два месяца лечила бронхит, — рассказала жительница дома Лидия Максименко.

По ее словам, из ее окон постоянно дует, по квартире гуляют сквозняки. Глава Прионежского района Алексей Лучин, напротив, убеждал руководителя Минстроя, что в этой квартире все в порядке – и не убедил.

— В эти выходные, когда люди будут дома еще раз пройдемся со специалистами Минстроя и Управления капитального строительства по каждой квартире, — заявил Дмитрий Матвиец. — Извините, я немножко втупую буду ходить со спичкой и смотреть – дует из окна или не дует.

В следующей квартире другие проблемы – прогибаются полы. Нужно менять стяжку. В кратком диалоге между министром строительства, ответственным подрядчиком и главой Прионежского района Алексей Лучин почему-то буквально уговаривал строителя Андрея Суворова заняться исправлением ошибок. Хотя все недоделки, определенные федеральной комиссией, должны были быть устранены еще до 8 февраля.

Алексей Лучин. Фото: Николай Смирнов Андрей Суворов. Фото: Николай Смирнов

В результате подрядчика заставили назвать дату выхода на объект – 10 мая. Завершилась работа комиссии интервью. Министра строительства спросили – неужели нельзя никак наказать подрядчиков, сорвавших сроки?

— Уже имеются некоторые уголовные дела, которые по итогу и должны выявить все причины, почему это произошло, — отметил Дмитрий Матвиец.

9 апреля прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере, выявленное при строительстве дома №1 по Заречной улице. Возводила здание компания «Базис-строй». До 2013 года ей руководил сам Лучин, а сейчас – его жена.

Следователи полагают, что руководство компании существенно завысило стоимость строительства, в результате чего местный бюджет лишился миллиона рублей с лишним. Понятно, что журналистов заинтересовала реакция самого Алексея Лучина.

— Я думаю, что это должны комментировать другие органы, поэтому тут я ничего не могу вам ни сказать, ни добавить, — ответил глава Прионежского района.

Сказать или добавить должны следственные органы. Пока же у республики есть три недели, чтобы успеть исправить все недоделки.