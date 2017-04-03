Проходной комфортный двор

Двор угловой девятиэтажки на стыке улиц Ключевой и Нойбранденбургской выглядит на все свои 40 лет. Ни капитального, ни текущего ремонта за все время существования дома здесь не было. Разбитый асфальт едва скрывают лужи, за места, которые раньше назывались газонами, тщетно борются автомобилисты и пешеходы: одним нужно хоть куда-то поставить свое авто, другим – хоть как-то передвигаться. Член совета дома Наталья Леванович живет здесь давно и хорошо знает печальную историю своего двора.

— Здесь асфальт уже разрушен, эта часть двора уже не является пешеходной, здесь паркуются машины. У нас было два случая, когда пожарные машины не могли подъехать к дому из-за того, что проезжая часть была заставлена. Некоторые службы такси отказываются от заказа, едва услышав адрес – Нойбранденбургская, 10, — рассказала она.

Двор в Петрозаводске. Фото: Николай Смирнов

Жильцам со старшими дома повезло: совет не жалеет ни времени, ни сил, ни денег, чтобы создать людям нормальные условия жизни. Наталья с коллегами знают мобильные номера всех своих соседей, с половиной она состоит в электронной переписке. Все, что в их силах, люди стараются делать: регулярно выходят на субботники, содержат общее имущество жилого здания в чистоте и порядке.

Как только старшие по дому узнали о президентской программе «Комфортная городская среда» , сразу же бросились, рассказывает Наталья Леванович, собирать необходимые для заявки материалы. В проект решили включить капитальный ремонт пешеходных дорожек и проезжей части двора. Последнюю жильцы хотят еще и расширить на два метра, чтобы автомобилистам хватало места для парковки.

Задачу перед собой совет дома поставил сложную – людей пришлось поуговаривать. Жильцы проходного двора не сразу согласились постараться для всей улицы.

— Нужно было, во-первых, успеть подать заявку до 16 февраля о том, что будет проведено собрание. А потом все закипело, закрутилось, — сказала Наталья Леванович. — Собрание проходило очень сложно, не все были согласны с условиями софинансирования проекта, потому что проезжая часть у нас является проездной для других дворов. Если бы двор был закрытый, то, безусловно, все согласились бы. Но поскольку этим проездом пользуются жители как минимум еще четырех домов, то многие соседи хотели, чтобы ремонт был сделан за счет бюджета на сто процентов. А как вы знаете, участие в программе предполагает софинансирование жильцов, как минимум три процента. Но мы убедили жителей участвовать в размере пяти процентов.

Двор дома №10 по ул. Нойбранденбургская. Фото: Николай Смирнов

Убеждать пришлось и после собрания, на котором не было необходимого кворума – 51 процента населения дома. Пришлось прибегнуть к заочному голосованию – история знакомая почти всем, кто пытался собрать после работы жильцов многоквартирного дома. В итоге общая стоимость проекта составила 2,1 миллиона рублей. Из них два миллиона – и это максимум – люди хотят получить за счет программы, еще 105 тысяч рублей согласны заплатить сами. Если эту сумму разделить на 200 жильцов дома, получится по 27 рублей с квадратного метра. Взнос с жильцов однокомнатной квартиры составил бы 900 рублей, с трехкомнатной – 1,7 тысячи рублей.

Составил бы потому, что необходимые средства дом уже накопил – собирали на другие нужды, но решили пожертвовать на дорогу и тротуары. Проблема передвижения по двору стоит здесь настолько остро, что люди даже не стали рассматривать так называемый дополнительный пакет услуг программы «Комфортная городская среда», в рамках которого можно поставить спортивные или детские площадки, заняться благоустройством.

— У нас сейчас есть острая проблема – дорога. Площадки делают, когда уже все благополучно во дворе, когда хотят уже люди жить красиво, — отметила Наталья.

По ее словам, красиво они захотят жить уже после того, как заживут нормально. А для этого нужно отремонтировать и расширить дорогу, дать волю автолюбителям и пешеходам.

— Мы сами – от начала и до конца — делали проект, без участия управляющей компании. Сами искали проектировщика, предоставили ему топографический план – без него невозможно составить смету. План стоит тысячу рублей с небольшим. Слава богу, у мэрии все топографические данные есть, иначе нам бы пришлось делать топографическую съемку, и тогда мы бы точно не успели. Пакет документов занял у нас 46 страниц. В него вошли протокол голосования, фотографии с субботников – у нас активный дом, — заявила Наталья Леванович.

Подать заявку в нужный срок – до 20 февраля – совет дома успел. Теперь люди с тревогой и нетерпением ждут 20 апреля, чтобы узнать, попали они в программу или нет. Если нет, видимо, придется, как и в прошлом году, засыпать за свой счет ямы щебнем. Сизифов труд.

— Я очень рада, что есть такая программа, для нас это огромная возможность, — подчеркнула Наталья. — Потому что сколько ни ремонтировали дворы в предыдущие годы, до нашей улицы и до нашего дома никогда не доходили. Не такие большие деньги требуются для такого огромного объема работ. И они уже собраны. У нас хороший дом, нам хватит денег на все нужды.

Если дом № 10 по Нойбранденбургской станет участником программы, то, по словам Натальи, деньги они готовы перечислить сразу и приступить к поиску подрядчика – их проблема отлагательств не терпит.

Отметим, по последним данным, на участие в приоритетной программе «Комфортная городская среда» была подана 841 заявка. Больше всех заявок зарегистрировано в Петрозаводске – без малого шестьсот. В каждом муниципалитете в срок до 20 апреля все проекты рассмотрит специальная комиссия, после чего станет ясно, какие дома и дворы получат федеральные деньги на условиях софинансирования. У жителей Карелии есть возможность звонить муниципальным властям и интересоваться, как продвигается работа чиновников.