Программа индивидуального строительства затронет отдаленные поселки Карелии

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с жителями поселка Валдай. Разговор был предметным и конструктивным. Жители поселка спрашивали о наболевшем. В частности, перспективами ремонта дороги до Надвоиц, которая весной становится местами непроезжей.

Руководитель региона рассказал, что сейчас правительство серьезно переработало систему содержания дорог, убрав посредников, выкачивающих из бюджета деньги.

— В течение ближайших лет мы постараемся привести дороги в достойное состояние, — подчеркнул руководитель региона.

Артур Парфенчиков также рассказал, что правительство намерено поддерживать индивидуальное строительство в отдаленных поселках республики. В профильные ведомства подан список желающих построить свой дом в сельской глубинке.