Программа индивидуального строительства затронет отдаленные поселки Карелии

Улучшения также коснутся сети региональных дорог.

Встреча с жителями. Фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин

Встреча с жителями. Фото: ИА "Республика" / Сергей Юдин

Глава Карелии Артур Парфенчиков встретился с жителями поселка Валдай. Разговор был предметным и конструктивным. Жители поселка спрашивали о наболевшем. В частности, перспективами ремонта дороги до Надвоиц, которая весной становится местами непроезжей.

Руководитель региона рассказал, что сейчас правительство серьезно переработало систему содержания дорог, убрав посредников, выкачивающих из бюджета деньги.

— В течение ближайших лет мы постараемся привести дороги в достойное состояние, — подчеркнул руководитель региона.

Артур Парфенчиков также рассказал, что правительство намерено поддерживать индивидуальное строительство в отдаленных поселках республики. В профильные ведомства подан список желающих построить свой дом в сельской глубинке.

Встреча с жителями. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин
Встреча с жителями. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин
Встреча с жителями. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин
Встреча с жителями. Фото: ИА «Республика» / Сергей Юдин

 

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Юрий Шляхов
Юрий Шляхов
Журналист
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