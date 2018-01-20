Проголосовать за благоустройство парков жители Петрозаводска смогут на выборах-2018

Накануне в мэрии Петрозаводска прошел очередной семинар по реализации приоритетной программы «Комфортная городская среда». На нем специалисты администрации столицы Карелии рассказали горожанам о новинках федеральной программы этого года. В частности, руководитель управлении благоустройства и экологии Анна Дудырина сообщила, что после того, как общественная комиссия подведет итоги рейтингового голосования за проекты благоустройства общественных пространств (парки, скверы, памятники, пешеходные зоны), список проектов-победителей передадут на каждый избирательный участок Петрозаводска.

18 марта пришедшим на выборы президента России гражданам также предоставят возможность отдать свой голос за три из всего перечня проектов.

Напомним, по сравнению с программой 2017 года в наступившем году изменилась система отбора заявок на благоустройство общественных территорий. Публичные слушания сменит народное рейтинговое голосование. До 9 февраля заявки в свободной форме с указанием общественных территорий, подлежащих благоустройству, можно направлять в администрации муниципальных образований – на их сайтах есть вся подробная информация о проекте. Затем общественные комиссии, состоящие из жителей республики, рассмотрят все поступившие предложения и выберут приоритетные. До середины февраля перечни общественных пространств для рейтингового голосования должны быть опубликованы в муниципальных СМИ. До 1 марта завершится разработка дизайн-проектов, их можно будет увидеть на официальных сайтах администраций. В марте во время голосования жители Карелии определят, какие проекты будут включены в программу 2018 года.

Также напомним, приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2017-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и муниципальных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в мэрию на конкурсной основе. В проекте дворового благоустройства указываются два перечня работ: обязательный (ремонт и укладка асфальта во дворе, уличное освещение) и дополнительный (озеленение, спортивные и детские площадки). Победители получают федеральные деньги – до двух миллионов рублей. В 2017 году Карелии из федерального бюджета выделили 140 миллионов рублей. Около половины освоил Петрозаводск. На эти деньги в карельской столице привели в порядок около 43 дворов. Остальные проекты, попавшие в список 2017 года, но пока не реализованные, в первую очередь приведут в порядок в 2018-м.

Во втором случае речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Если в 2017 году победителей выбирали на публичных слушаниях, то в году текущем их определят путем рейтингового, народного голосования. К голосованию в Петрозаводске допустят всех жителей старше 14 лет. Из списка им предстоит выбрать не больше трех общественных территорий, затем специальная комиссия подсчитает число голосов и назовет победителей.

Всего на реализацию «Комфортной городской среды» в 2018 году Карелия получит около 147,6 миллиона рублей. На благоустройство общественных территорий в Петрозаводске выделили около 12 миллионов рублей, еще 28 миллионов пойдут на дворы. Впрочем, эти цифры могут измениться: власти города рассчитывают, что столице отдадут не менее половины общей республиканской суммы.