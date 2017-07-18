Прогноз погоды в Петрозаводске на среду

В среду, 19 июля, в Петрозаводске с утра обещают сильный дождь, во второй половине дня – умеренные осадки. Температура воздуха утром +12…+14, днем +14…+16, вечером +12…+16, ночью +10…+11 градусов.

Ветер западный и юго-западный до 2,8 м/с.