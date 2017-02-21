Прогноз погоды в Петрозаводске на среду

Середина рабочей недели в столице Карелии будет снежной.

В среду, 22 февраля, в Петрозаводске весь день будет идти небольшой снег. Температура воздуха с утра -17…-12, днем -12…-8, вечером -15…-11, ночью -15 градусов.

Ветер южный и юго-восточный до 6 м/с.

 

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