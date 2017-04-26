Прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

В четверг, 27 апреля, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха утром +2, днем +5, вечером +6, ночью +1 градус по Цельсию.

Синоптики обещают северо-западный ветер до 9 м/с.