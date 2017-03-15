Прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

В четверг, 16 марта, в Петрозаводске весь день будет стоять пасмурная погода. Температура воздуха утром +1…+3, днем +3…+4, вечером 0…+2, ночью -1…0 градусов.

Ожидается западный и юго-западный ветер до 6,9 м/с.