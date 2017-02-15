Прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

В четверг, 16 февраля, в Петрозаводске снова покажется солнце, однако к вечеру пойдет небольшой снег. Температура воздуха утром -6…-4, днем -4…-2, вечером -4…-3, ночью -4…-3 градуса.

Синоптики обещают юго-западный ветер до 3,5 м/с.