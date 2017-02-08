Прогноз погоды в Петрозаводске на четверг

В четверг, 9 февраля, в Петрозаводске весь день будет идти небольшой снег.

Температура воздуха с утра -8…-6, днем столбик термометра покажет -4. К ночи снова похолодает до -7 градусов.

Синоптики обещают северо-западный ветер до 2,5 м/с.