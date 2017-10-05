Проекты из Карелии получили всероссийскую премию за сохранение языкового многообразия

Всероссийскую общественную премию за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» получили два проекта из Карелии. В номинации «Лучший научный проект» награду получил авторский коллектив «Корпуса вепсского языка», в номинации «Лучшая социальная инициатива» победителем стала карельская региональная общественная организация «Дом карельского языка» с проектом по строительству Дома карельского языка в селе Ведлозеро.

Премия была учреждена в 2017 году Федеральным агентством по делам национальностей. Подведение итогов конкурса состоялось 3 октября в рамках форума «Языковая политика: общероссийская экспертиза», который был посвящен обсуждению вопросов преподавания русского языка и языков народов России.

Сейчас в Доме карельского языка постоянно работают несколько кружков по изучению языка, рукоделия, а также детская и взрослая театральные группы.

Автор проекта «Корпус вепского языка» – доктор филологических наук Нина Зайцева, заведующая сектором языкознания Института языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН. Корпус включает в себя оригинальные вепсские устные и письменные тексты, а также электронный словарь. Все эти материалы есть в открытом доступе в сети Интернет.