Проект «Лев против» прекратил существование в Петрозаводске

Проект противников курения и распития алкоголя в общественных местах «Лев против» прекратил существование в Петрозаводске.

Прощальное послание «львы» оставили на стене своей группы в соцсети:

Комментировать, почему движение прекратило работу, его создатель Сергей Соболев отказался. При этом буквально за неделю до роспуска движения он пытался набрать новых сторонников.

Кроме того, у нас есть информация о том, что петрозаводчане обратились в прокуратуру с просьбой разобраться, законно ли это — публиковать изображения людей без их согласия. Поводом к жалобе стали ролики с участием несовершеннолетних.

Подробнее о проекте и его последователях мы писали в материале «Львиная доля».