Проект благоустройства площади Гагарина хотят разработать за 230 тысяч рублей

Мэрия Петрозаводска надеется, что разработка проектно-сметной документации по благоустройству площади Гагарина обойдется примерно в 230 тысяч рублей. Об этом «Республике» сообщила глава городского управления экологии Юлия Мизинкова.

По словам чиновницы, 230 тысяч – минимальная сумма, которая может потребоваться на разработку указанной ПСД. Максимальная сумма при этом оценивается в 570 тысяч рублей. Деньги городские власти, как сообщалось ранее, планируют попросить у спонсоров, поиски которых продолжаются.

Ирина Мирошник сегодня также заявила, что мэрия Петрозаводска рассматривает возможность установить на площади Гагарина скульптурную композицию на космическую тематику за счет внебюджетных средств. Глава города отметила, что проект может быть реализован поэтапно. По словам Юлии Мизинковой, конкретная последовательность действий городских властей по-прежнему обсуждается.

1 марта мэрия Петрозаводска подвела итоги архитектурного конкурса среди проектов благоустройства площади Гагарина в Петрозаводске. Победителем признали проект Александра Кима и Алексей Скрипицына, представляющий собой модель Солнечной системы.