Продолжается конкурс фотографии «Гиперборея: жить на Севере не скучно!»

Основных номинаций на конкурсе три: «Гиперборейцы», «Гиперборейские забавы» и «Конкурс снежных и ледовых скульптур». Кроме того, предусмотрена дополнительная награда за лучший Instagram-снимок фестиваля в номинации «#Giperfest2017». Любой житель и гость города может отправлять свои фото с хештегами фестиваля #giperfest2017 и #гиперфест2017.

В этом году также вводится дополнительная номинация «Гиперборея мобильная» – приз получит автор лучшего видео, снятого во время фестиваля. Участникам нужно прислать анкету по адресу: kultura@petrozavodsk-mo.ru. Работы принимаются до 6 марта.

Подробнее о конкурсе можно узнать на официальном сайте конкурса, рассказали в мэрии столицы Карелии. Напомним, лучшие — по мнению нашей редакции — фотографии «Гипербореи» можно посмотреть в нашем фотоотчете.