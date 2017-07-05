Проблемы с электричеством в Новинке должны быть решены в следующем году

Проблемы с электричеством в Новинском сельском поселении должны быть решены в 2018 году. Об этом сегодня сообщил врио главы Карелии Артур Парфенчиков на встрече с населением Кондопожского района.

О проблеме рассказал глава поселения Василий Захаров:

— Через день перебои с электроэнергии. А на территории поселения — ферма. Она поставляет молоко для всех детсадов Кондопоги.

Артур Парфенчиков ответил, что с электроснабжением вопрос будет решен к следующему году.

— Проект предусматривает замену провода, к 2018 году мы должны полностью вопрос решить. Кроме того мы сейчас готовим серьезное соглашение с ПАО «Россети» на 5-10 лет, предусматривающее замену сетей по всей Карелии.