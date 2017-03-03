Признанные аварийными 129 домов в Карелии не попали в действующую программу расселения

В Карелии подвели итоги инвентаризации жилищного фонда. В результате проверки было выявлено 129 многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2012 года, но не попали в действующую программу расселения. Речь идет о 23 тысячах квадратных метров, на которых проживают более тысячи жителей Карелии. Данный факт Артур Парфенчиков назвал разгильдяйством и пообещал разобраться с теми, кто ненадлежащим образом формировал списки домов для участия в программе.

— Люди не должны страдать из-за того, что местные администрации не смогли дать полную информацию о состоянии жилого фонда в подведомственном районе. Из-за чьей-то халатности ряд домов не вошел в действующую программу переселения, и на эти дома не было запланировано финансирование. Оставить без внимания эту ситуацию, несмотря на сроки давности, правительство Карелии не имеет права, — заявил Артур Парфенчиков.

Отметим, этот вопрос врио главы республики поднял на совещании у полпреда Николая Цуканова. На расселение этих 129 домов дополнительно потребуются 942 миллиона рублей. В бюджете республики таких средств нет. Врио главы Карелии поручил Минстрою подготовить и направить в адрес Фонда содействия реформированию ЖКХ и в аппарат полпреда в Северо-Западном федеральном округе обращение выделить дополнительное финансирование Карелии на расселение этих неучтенных домов.

— С учетом упущенного времени, конечно, сейчас сложно решить вопрос в рамках действующей программы расселения. Но мы обязаны использовать все возможные способы, чтобы решить этот вопрос, — подчеркнул руководитель региона.