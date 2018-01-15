Природоохранная прокуратура: строители дороги вдоль перинатального центра нарушили закон

Природоохранная прокуратура Карелии завершила проверку материалов, направленных экологами мэрии Петрозаводска по поводу строительства дороги у перинатального центра. Ранее сотрудники управления благоустройства и экологии горадминистрации нашли нарушения в проекте, по которому сейчас строят эту дорогу.

По мнению экологов, подрядная организация «НордСтройТранс» из Санкт-Петербурга, которая возводит продолжение улицы Сыктывкарской, самовольно вышла за пределы строительной площадки, вырубила 15 и повредила 25 деревьев в сквере «Город солнца». Кроме того, подрядчик, сочли в мэрии, самовольно занял земельный участок близ дома №10 по улице Сыктывкарской для складирования грунта, который при строительстве вынули дорожники.

В пресс-службе прокуратуры республики нам рассказали, что все материалы экологов мэрии в надзорном органе проверили. И сделали следующие выводы: подрядная организация «НордСтройТранс» получила разрешение на вырубку одной тысячи деревьев, а снесла на 15 растений больше; грунт на Сыктывкарской был свален незаконно.

— Природоохранная прокуратура Карелии внесла руководителю подрядной организации представление об устранении нарушений закона, — заявили в пресс-службе природоохранной прокуратуры Карелии. — Руководитель «НордСтройТранса» готов возместить ущерб путем: высадки новых лесных насаждений ближайшей весной и восстановлением газонов на месте незаконного складирования грунта. Подрядчик эти нарушения не отрицает, готов исправить. Злостности в его действиях не установили.

Кроме того, в надзорном органе сообщили, что, по неофициальным данным, склад вынутого грунта ликвидирован. Сейчас в прокуратуре ждут документы, подтверждающие эти сведения. «Республика» продолжит следить за развитием событий, а природоохранная прокуратура держит исполнение своего представления под контролем.