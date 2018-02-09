Прием заявок на участие в программе по благоустройству завершился в Карелии

Сегодня в конце рабочего дня в Карелии завершился прием заявок на участие в приоритетной программе президента «Комфортная городская среда». Сколько человек решило поучаствовать в программе по благоустройству пока что неизвестно. Однако, по предварительным подсчетам Министерства строительства Карелии, местные жители хотят создать или привести в порядок более 110 общественных территорий в республике.

Как добавили в Минстрое, больше всего заявок поступило от жителей Петрозаводска, Кондопоги, Сортавалы и Костомукши. Так, например, петрозаводчане в рамках «Комфортной городской среды» хотят благоустроить около 40 объектов, жители Кондопоги — около 20, а жители Сортавалы – около 15.

В ближайшее время все поступившие предложения передадут в общественные комиссии, члены которых рассмотрят все заявки и выберут приоритетные. После 15 февраля список этих лучших заявок опубликуют в СМИ. После этого к работе подключатся архитекторы и творческие команды: они создадут дизайн-проекты территорий. Готовые эскизы широкой общественности покажут после 1 марта. 18 марта состоится окончательное голосование.

Напомним, приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2017-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и муниципальных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в мэрию на конкурсной основе. Во втором — речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Победители определятся путем рейтингового народного голосования, к которому допустят всех жителей старше 14 лет. Все проекты, которые выберут жители, будут реализованы до 1 октября 2018 года.

Отметим также, что на сайте «Республика» есть рубрика «Выбираем лучший проект»: в нем подробно рассказывается о заявках по программе «Комфортная городская среда», которые поступили в муниципалитеты республики от местных жителей.