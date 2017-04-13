Президентское кадетское

По словам приехавшего с проверкой замминистра обороны России Тимура Иванова, возведение Президентского кадетского училища в Петрозаводске – главный в этом году социальный объект для военных строителей. К 1 сентября этого года должен быть выполнен первый этап.

Со следующей недели начнутся работы по внутренним инженерным сетям и по отделке. На первом этапе построят учебно-административный корпус с медпунктом, книгохранилищем на 35 тысяч томов, учебными аудиториями и актовым залом на 600 мест. Также — трехэтажную столовую, где будут парикмахерская, магазин, три общежития и спортивный комплекс с гимнастическим, борцовским, игровым и тренажерным залами и даже электронный тир.

— На объекте трудятся 315 рабочих, 23 единицы техники, — доложил представитель генерального подрядчика Александр Козлов. — Второй этап подразумевает строительство четырех оставшихся спальных корпусов, дальше строится у нас бассейн с ледовым катком и плоскостные сооружения – стадион, мини-площадки, второе КПП и стоянка автотранспорта.

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков и замминистра обороны России Тимур Иванов отметили, что темпы вполне удовлетворительны. Строят по-военному – четко и качественно.

— Количество рабочих, конечно, необходимо увеличить, темпы наращивать, переходить где-то уже на трехсменный режим работы, — отметил Тимур Иванов.

Полностью строительство училища должно быть завершено к августу 2018 года. Проект Петрозаводского училища типовой – его недавно отработали на таком же объекте в Севастополе. Кроме этого, за плечами генерального подрядчика – Главного управления обустройства войск — кадетские училища в Тюмени и Кызыле, а также Суворовские училища в Перми и Туле. По словам врио главы Карелии, Петрозаводское училище должно отличаться от них.

— Мы как раз сейчас находимся в поиске некой особенности направленности нашего кадетского училища. Я не исключаю, даже считаю это правильным, что этот вопрос мы будем обсуждать вместе с общественностью. Сейчас тоже очень важно определиться с начальником училища, с командным составом курсов, с администрацией, — отметил Артур Парфенчиков.



Всего в училище будут работать 330 человек, из них 140 – это преподавательский состав. Врио главы Карелии отметил, что строящийся объект станет, кроме всего прочего, еще и серьезным работодателем.

— Мы уверены даже, что будет очень большой конкурс. По нашему предыдущему опыту порядка восьми человек на место, поэтому это характеризует с очень хорошей стороны востребованность и спрос на подобное образование, — заявил Тимур Иванов.

Ограничений при поступлении в училище по географическому признаку нет – петрозаводский военкомат уже принимает заявки из Салехарда и Хабаровска. Главное – пройти жесткий отбор. Поэтому Тимур Иванов посоветовал потенциальным курсантам готовиться лучше. А Артур Парфенчиков заявил, что такое современное большое училище станет настоящей точкой роста для всей республики.

— Когда завершится строительство второго этапа, это станет очень серьезным объектом для спортивной, культурной, образовательной жизни республики, даже, наверное, не только республики – как минимум, Северо-Запада. Это точка роста, градообразующий, республикообразующий объект, — подчеркнул врио главы республики.

В частности, на спортивных площадках будущего училища власти республики уже планируют проводить различные соревнования, в том числе — международные.