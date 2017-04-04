Президентским кадетским училищем в Петрозаводске интересуются даже дети из Хабаровска

Президентское кадетское училище должно открыться 1 сентября этого года. 15 апреля начнется набор учащихся. Сегодня на пресс-конференции военный комиссар Карелии Андрей Артемьев рассказал, что училище вызывает очень большой интерес у начеления.

– В Президентском кадетском училище в Петрозаводске будут учиться не только жители Карелии. У населения оно вызывает очень большой интерес. Очень большой и со всей страны. За два года звонили чуть ли не со всей России. Недавно даже интересовались из Хабаровска. Вчера, например, звонили из Салехарда, – рассказал Артемьев.

Отметим, в училище могут поступить несовершеннолетние граждане России, годные по состоянию здоровья и имеющие соответствующий классу поступления уровень образования и возраст. Комиссия будет принимать документы от родителей и законных представителей кандидатов с 15 апреля по 1 июня.

Документы можно будет передать по четвергам и пятницам с 9:00 до 15:00 по адресу: Комсомольский проспект, 1, кабинет 122. Бумаги следует аккуратно подшить в стандартный картонный скоросшиватель в соответствии со списком, указанном в приказе министра обороны № 515 (от 2014 года).

Справки можно получить по телефонам: (8-814-2) 79-73-25, 76-58-94, 78-29-01.

Ввести в эксплуатацию здания, которые войдут в комплекс училища, должны к 20 августа 2017 года. Само училище планируют открыть 1 сентября. Общая стоимость строительства оценивается в 4,1 миллиарда рублей.

Кадетское училище рассчитано на 840 воспитанников, которые пройдут семилетний курс обучения — с 5-го по 11-й классы. Учащимся будут доступны бассейн и каток, площадки для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол, теннисный корт и тренажерная площадка.