Представители власти поздравили машиностроителей с профессиональным праздником

Премьер-министро Правительства Карелии АлександрЧепик и мэр Петрозаводска Ирина Мирошник вручили награды работникам Филиала АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш» в честь Дня машиностроителя и Дня работника атомной промышленности, которые по традиции отмечаются в конце сентября.

Сегодня «Петрозаводскмаш» является одной из ведущих компаний в области энергетического машиностроения. Завод оснащен современными высокоточными станочными центрами, автоматическими сварочными и наплавочными комплексами, позволяющими изготавливать крупногабаритные металлоконструкции и емкостные изделия длиной до 100 метров и массой до 600 тонн. Предприятие создает новые рабочие места, платит налоги, увеличивая доходную часть бюджета.

— В 2016 году предприятием инвестировано 137,6 млн. руб. на модернизацию энергосистем, реконструкцию очистных сооружений бессточной системы водоснабжения завода, создание производственного комплекса для изготовления тяжелого оборудования для АЭС, — рассказал руководитель филиала АО «АЭМ-технологии» Владимир Семикопенко.

— В августе 2017 года на заводе введена в эксплуатацию установка плазменной наплавки. Эта технология будет использоваться для повышения прочности запорной арматуры. До настоящего времени наплавку производили вручную — электродами. При этом трудно было добиться стабильного качества наплавляемой поверхности, упрочняющий материал наносился многослойно, что требовало дополнительной трудоемкой мехобработки. Плазменная наплавка позволяет наносить материал в один слой, обеспечивая при этом необходимые твердость и химический состав покрытия, — сказал директор предприятия.

Глава Петрозаводска поблагодарила работников «Петрозаводскмаша» за их труд на благо города и республики и вручила городские награды наиболее отличившимся работникам предприятия.

— День работника атомной промышленности и День машиностроителя – праздничные дни не только для коллектива завода, но и для всех жителей Петрозаводска, который рос и развивался вместе с одним из своих крупнейших предприятий. Почти каждая семья в нашем городе, так или иначе связана с заводом «Петрозаводскмаш». Главное богатство завода и города – это люди с незаурядным умом и особым запасом прочности, которые достойно продолжают дело своих отцов и дедов. В каждом из достижений предприятия, в его успехах есть частичка вашего труда, — сказала Ирина Мирошник.