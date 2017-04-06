Представители фракции «Яблоко» в Заксобрании поблагодарили Артура Парфенчикова за решение проблемы Сунского бора

Сегодня Артур Парфенчиков пообщался с карельскими парламентариями из фракции «Яблоко». Это пятая по счету рабочая встреча с депутатами, представляющими в Заксобрании Карелии различные политические партии. Ранее Артур Парфенчиков провел такие встречи с фракциями КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Единая Россия».

Как отметил врио главы республики, цель – установить рабочий контакт с представителями всех партий в Заксобрании, чтобы совместно решать актуальные для республики проблемы в интересах всех жителей региона.

Депутат Ольга Залецкая поблагодарила Артура Парфенчикова за разрешение конфликта вокруг Сунского бора в Кондопожском районе. Напомним, что противостояние между предпринимателем, планировавшим там разработку карьера, и выступившими против этого решения местными жителями, длилось много месяцев и было прекращено только после личного вмешательства врио главы Карелии. Бизнесмена удалось убедить отказаться от планов промышленного освоения этого участка.

— Слава Богу, что эта ситуация благодаря вам разрешилась, — обратилась парламентарий к Артуру Парфенчикову.

Депутат Эмилия Слабунова подняла проблему оптимизации сети учреждений образования и здравоохранения в районах. По ее мнению, она не дает никакого положительного эффекта для бюджета: снижение расходов на районную медицину и школы влечет кадровые сокращения в этих сферах, что напрямую сказывается на объеме поступлений НДФЛ. И в то же время оптимизация больно бьет по качеству и доступности образования и здравоохранения для жителей отдаленных поселков, считает депутат. Обсудили на встрече и поддержку театров, а также реконструкцию учреждений культуры. Так, парламентарии обратили внимание на то, что проведена огромная работа по реконструкции Национальной библиотеки в Петрозаводске. Но, получив современные и оборудованные помещения, библиотека при этом страдает от нехватки средств на комплектование книжных фондов.

По словам Артура Парфенчикова, перед социальным блоком правительства сегодня стоят очень серьезные и сложные задачи, и он уже сформировал список поручений для нового вице-премьера Ларисы Подсадник. С 10 апреля она приступит к работе в должности замглавы и будет курировать сферы образования, здравоохранения и культуры. Врио главы республики призвал парламентариев к активному и прямому диалогу с ней и другими представителями правительства, еще раз подчеркнув, что от своих подчиненных требует открытости в общении с жителями республики и депутатским корпусом.

Не обошли депутаты вниманием и тему аварийного жилья. Этой проблемой Артур Парфенчиков начал заниматься практически с первых дней работы в республике. Выяснилось, что 129 домов, признанных аварийными до 2012 года, вообще не были включены в действующую сейчас программу расселения. Депутат Андрей Рогалевич заявил, что вопрос очень актуален для Сегежского района, который он представляет.

Артур Парфенчиков отметил, что корни проблемы уходят в просчеты чиновников регионального правительства и муниципалитетов, допущенные много лет назад. Этот вопрос руководитель республики уже обсуждал на федеральном уровне. Артур Парфенчиков не стал скрывать, что сегодня главная задача – в срок и качественно завершить расселение аварийных домов, попавших в программу, рассчитанную до 2017 года включительно. На эти цели Карелии на днях было выделено почти 800 млн рублей. И одновременно искать варианты решения проблемы с неучтенным ранее аварийным жилфондом. Артур Парфенчиков сообщил, что дал поручение премьер-министру Александру Чепику максимально жестко контролировать процесс выявления такого жилья и признания домов аварийными в районах республики. Есть надежда, что федеральный центр запустит новую программу расселения аварийного жилья. Другой вариант – добиваться федеральной субсидии на эти цели, изыскивать возможности софинансирования из консолидированного бюджета республики.

При этом врио главы Карелии подчеркнул, что вопросы наполнения региональной казны сегодня стоят на первом месте. Без этого невозможно решать наболевшие социальные проблемы.

— Давайте быть реалистами. Я вам честно скажу: наша с вами задача сейчас сделать все, чтобы повысить доходную часть бюджета. Понятно, что для этого необходимо и развитие экономики, и плотная работа с федеральным центром. Пока мы с вами бюджет не стабилизируем, не сделаем его более эффективным с точки зрения даже его структуры, нам будет сложно, если не невозможно, говорить о принятии новых социальных обязательств, не предусмотренных федеральным законодательством. Это напрямую запрещает Минфин России. Сейчас главное – определить самые важные приоритеты. Наши желания – это замечательно, но есть реальность. Согласен с тем, что у нас есть неэффективные расходы, однозначно есть и проблема недополученных доходов. Необходимо с этим разобраться, это первый шаг. Сегодня готовятся предложения по изменению структуры правительства, в том числе и для того, чтобы убрать дублирование функций, неэффективные расходы. У нас есть, над чем работать, с точки зрения повышения отдачи от использования госимущества, земли, внедрения новых технологий в системе управления. Поэтому давайте вначале это сделаем, — сказал Артур Парфенчиков.

Он также добавил, что новому премьер-министру правительства Александру Чепику поставлена задача в ближайшее время подготовить конкретные предложения в сфере бюджетной политики.