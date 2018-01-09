Праздники в Петрозаводске прошли относительно спокойно

Новогодние праздники прошли в столице Карелии относительно спокойно. Об этом сообщает пресс-служба администрации Петрозаводска.

Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города, с 1 по 9 января произошло 6 пожаров, от огня пострадал один человек. Четырежды пришлось выезжать на вызовы петрозаводчан спасателям, которые экстренно вскрывали двери. В числе тех, кому оказана помощь, – женщина, закрытая на балконе собственным ребенком.

В ЕДДС поступило более 80 сообщений от горожан о гололеде на улицах, тротуарах и во дворах и несколько десятков обращений о несоблюдении расписания движения общественного транспорта.

Сообщать о некачественно убранных территориях и проблемах в работе коммунальных служб можно по круглосуточному дежурному телефону ЕДДС – 051.