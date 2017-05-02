Праздник весны

Первомайское шествие в Петрозаводске собрало несколько тысяч горожан. Традиционно стартовали с площади Ленина, под барабаны и песни из мультфильмов прошли по проспекту Карла Маркса до площади Кирова.

Правда, на «ура, товарищи» колонна не отвечала — много молодежи, которая уже не помнит советских маевок. На площади Кирова петрозаводчане собрались на митинг. Их приветствовал врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

— Мы сейчас очень активно работаем с профсоюзами. Мы видим общие проблемы, единые задачи для того, чтобы действительно повысить и минимальную заработную плату. Мы будем стараться улучшать социальные условия, только таким образом мы дадим мотивацию профессионального роста человеку труда.

Вспомнил врио главы первомаи своей молодости: тогда на площади Кирова яблоку упасть было негде. Скучают по этому времени и петрозаводчане.

Анна и Светлана

— Мы со школьных лет ходим на первомайские демонстрации. Это очень важно. Раньше по-другому отмечали, всегда было застолье. И более массовая демонстрация.

Елена

— Сегодня весело. Лучше, чем в прошлом году. В мои студенческие годы было гораздо больше народу, веселее было.

Анна

— Как сегодня вам атмосфера? Прекрасная: посмотрите, сколько студентов, сколько народу. Даже погода нам помогает, посмотрите, какое солнышко!

Митинг продлился около получаса, затем люди разошлись — наслаждаться первомайским подарком небесной канцелярии.