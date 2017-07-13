Праздник на Валааме

В начале недели в Валаамском монастыре отмечали престольный праздник — день почитания основателей обители преподобных Сергия и Германа. Как это было — смотрите в нашем видео- и фоторепортаже.

11 июля православные чествуют преподобных Сергия и Германа — основателей Валаамского монастыря. Главные празднества, конечно, разворачиваются на острове в Ладожском озере. По традиции на Валаам в этот день приезжает глава Русской православной церкви.

В этом году патриарх Кирилл провел заседание попечительского совета по восстановлению монастыря и возглавил праздничные богослужения. На остров приехал и президент России Владимир Путин.

Врио главы Карелии вместе с членами правительства республики и руководителями региональных ведомств были в числе почетных гостей праздника. Кроме участия в попечительском совете, удалось провести и деловые переговоры, итогом которых стало подписание соглашения о развитии электроснабжения Карелии с ПАО «Россети».

Патриарх Кирилл на Валааме. Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Артур Парфенчиков на Валааме. Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Патриарх Кирилл на Валааме. Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Спасо-Преображенский собор.Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Патриарх Кирилл на Валааме. Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Патриарх Кирилл на Валааме. Фото: «Республика»/Леонид Николаев
Спасо-Преображенский собор. Фото: «Республика»/Леонид Николаев

 

 

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Анастасия Залазаева
Анастасия Залазаева
Журналист «Республики»
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