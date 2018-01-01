Праздничные салюты отгремели в городах и поселках Карелии

Новый год пришел в республику Карелия.

Новый год в Костомукше

Новый год в Костомукше. Фото: vk.com/public66252614

Новостная лента в социальных сетях сегодня наполнена фотографиями новогодних салютов и праздничных гуляний.

«Республика» собрала изображения празднеств в нескольких городах и поселках Карелии. Петрозаводску мы посвятили отдельную новость.

Новый год в Костомукше. Фото: vk.com/public66252614
Новый год в Надвоицах. Фото: vk.com/podslushano_v_ndv
Новый год в Сортавале. Фото: vk.com/running_line
Новый год в Калевале. Фото: vk.com/severnyeberega
Новый год в Сортавале. Фото: vk.com/running_line
Новый год в Сортавале. Фото: vk.com/running_line
Новый год в Медвежьегорске. Фото: vk.com/club_medgora
Новый год в Костомукше. Фото: vk.com/public66252614
Новый год в Костомукше. Фото: vk.com/public66252614
Новый год в Калевале. Фото: vk.com/severnyeberega

 

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