Православные верующие Петрозаводска празднуют Рождество Христово

Православные верующие Петрозаводска и Карелии собрались в кафедральном Александро-Невском соборе на рождественские богослужения. В 23:00 началось Великое повечерие. Службу проводит митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Помолиться пришли сотни прихожан. Храм полон.

В полночь в кафедральном соборе отслужат Божественную литургию. Праздничные богослужения знаменуют один из главных христианских праздников — Христово Рождество, окончание Рождественского поста, вслед за которым православные празднуют Святки.