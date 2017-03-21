Право на шлагбаум

В карельскую столицу мода на шлагбаумы пришла несколько лет назад. И если раньше внутриквартальные проезды были перекрыты в основном в центре Петрозаводска, то сейчас и на окраине во многие дворы города без приглашения не проехать.

Появление шлагбаумов многие приняли с возмущением. Так, совсем недавно в Петрозаводске водитель сломал мешавшую ему преграду на выезде из двора дома № 24/8 по улице Кирова. Видео инцидента было опубликовано в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» и вызвало бурную дискуссию. Большинство поддержали дебошира:

«Понаставили везде шлагбаумы, если так хочется оградить и иметь свой шлагбаум, купите участок за городом!»

***

«Плохо, что сейчас все настолько заморочены своей собственностью и ничего больше вокруг не видят».

***

«Повтыкали полосатых берёз. Никто не может заехать: ни такси, ни скорая, ни пожарная. Да просто друзья семьи проживающих в данном доме – и то не могут. Все равно эта палка не спасёт ситуацию. Только жильцы будут попадать на деньги. Мужчина всё правильно сделал!»

***

«Не имеют права устанавливать шлагбаумы! Это незаконно!»

***

«Одни … доморощенные мнимо прячутся за шлагбаумами в своих дворах ипотечных, скидываются по сто рублей и хотят, чтоб эта палка им помогала чувствовать себя в зоне шика, дескать, смотрите, какой у нас двор, защищён от быдла городского, а мы элита. Тщеславие деревенское».

***

Оговоримся сразу: мнение всех этих возмущенных людей неверное. Установку шлагбаума в своем дворе закон не запрещает. Однако есть ряд условий:

Установка шлагбаума – право собственников жилья Все действия с придомовым участком принимаются на основании решения общего собрания собственников. Кворум – две трети жильцов. Никаких согласований с администрацией города не требуется. Совет: если кворум не достигнут, устанавливать шлагбаум не стоит: недовольный с решением собрания житель дома с легкостью может обжаловать его через суд.

Ограничения на установку шлагбаума все-таки есть Они закреплены как федеральным законодательством (Правила пожарной безопасности России), так и местными правилами благоустройства города. Суть проста: собственник жилого дома (управляющая компания, ТСЖ и прочее) обязан обеспечить свободный проезд спецслужб (полиция, скорая помощь, пожарные и другие). Отметим, согласовывать в надзорных органах установку шлагбаума необязательно. Будет пожар – спасатели снесут закрытый шлагбаум и никого не спросят. Совет: имеет смысл на шлагбаум прикрутить табличку с номерами телефонов ответственных лиц, которые в случае необходимости откроют проезд спецслужбам.

Проезд не должен быть дорогой общего пользования Перед установкой шлагбаума нужно убедиться, не является ли ограждаемый участок дорогой общего пользования. Движение по ней уж точно ограничивать нельзя: это запрещают Правила дорожного движения. Более того, двор может принадлежать не одному, а нескольким домам. В этом случае на собрании собственников жилья должны быть все заинтересованные лица. Совет: узнать, что именно вы хотите перегородить, можно, открыв публичную кадастровую карту или позвонив по телефону 051 (Единая дежурно-диспетчерская служба).

Отметим что, тот, кто все-таки недоволен появлением шлагбаума на своем привычном пути, может обратиться в отдел надзорной деятельности карельского МЧС. Ведомство проведет проверку и, если установка нарушает правила пожарной безопасности России, незаконную конструкцию снесут.

Как нам сообщили в отделе надзорной деятельности, проверки, как правило, нарушений не устанавливают.

«Республика» благодарит начальника жилищного управления мэрии Петрозаводска Евгения Перова за помощь в подготовке материала.

Фото: pixabay.com