Правительство России отменило повышающий коэффициент за тепло, внеся 27 февраля изменения в постановление №232. Теперь к жителям домов, чьи дома не оборудованы общедомовыми счетчиками на тепло, не будут применять повышающий коэффициент в размере 1,5.

Как нам сообщили в теплоснабжающей компании «ТГК-1», всем потребителям в Карелии, получившим в январе и феврале 2017 года платежные квитанции с повышающим коэффициентом на отопление, будет сделан перерасчет. Иными словами, те, кто заплатил за тепло в январе и феврале с учетом повышающего коэффициента, в марте за тепло платить не будет.

В фирме также сообщили, что общедомовые счетчики на тепло все-таки необходимо установить, просто теперь за их отсутствие не будут взимать повышающий коэффициент.

Стоит отметить, что постановлением правительства сохранено применение повышающего коэффициента в размере 1,5 на плату за горячее водоснабжение при отсутствии индивидуального (квартирного) счетчика горячей воды.