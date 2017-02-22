Правительство Карелии попросило «Росспиртпром» безвозмездно передать ПЛВЗ в собственность республики

Правительство Карелии попросило ОАО «Росспиртпром» безвозмездно передать ПЛВЗ в собственность республики. Об этом нашему изданию сообщил представитель Министерства сельского хозяйства Карелии.

Кабинет министров региона признает значимость ликеро-водочного завода и пытается сохранить рабочие места на предприятии.

Кроме того, правительство республики подготовило письма в адрес Секретаря Совбеза России Николая Патрушева с просьбой о содействии в решении вопроса безвозмездной передачи завода в собственность Карелии.

В случае принятия положительного решения кабмин также просит продолжить производство до момента получения лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Как нам сообщил один из сотрудников ПЛВЗ, пожелавший остаться неузнанным, все работники завода сейчас не работают – официально предприятие находится в простое на три месяца. Люди получаю две трети заработанной платы. Как им сообщило руководство, в мае их всех ждет сокращение.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что ликеро-водочный завод «Петровский» остановил свою работу. Причиной этому стали изменения в уставе его собственника — госкомпании «Росспиртпром».