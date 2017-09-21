Правительство Карелии не будет продавать ГУП «Мост»

На сегодняшнем заседании парламента Карелии руководитель Госкомитета по транспорту Евгений Пыленок заявил, что его комитет, республиканское правительство и глава Карелии не согласны с предлагаемой санацией ГУП «Мост». Государственное предприятие частному бизнесу не продадут.

«Есть инвестор, который готов вложить миллиард рублей. Для этого нужно провести переговоры с кредиторами. По ряду кредиторов есть договоренности. Принимаются экстренные меры, чтобы «Мост» был спасен. Счет идет даже не на дни, а на часы», — сообщил Пыленок.

По мнению руководителя дорожного комитета, сделать это нужно до зимы, потому что ДРСУ не справятся с содержанием всего объема дорог в зимнее время. Евгений Пыленок добавил, что правительство намерено сохранить государственный статус ГУП «Мост», не делая его коммерческим предприятием.

«Если бы мы хотели, чтобы предприятие было в частных руках, это можно было бы сделать ещё в июне. Сохранить предприятие в государственной собственности и пригласить туда инвестора — вопрос сложный, поэтому занимает больше времени», — отметил он.

Напомним, ранее председатель транспортного госкомитета заявлял, что если бы комитет не вмешался в ситуацию с ГУП «Мост», в мае этого года без работы остались бы 589 сотрудников государственного дорожного предприятия, а техника компании была бы продана с молотка. На сегодня долги «Моста» составляют почти 700 миллионов рублей. Сейчас у республиканского руководства есть план по возрождению предприятия. Для этого идет работа с потенциальным инвестором.