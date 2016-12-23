Правительство Карелии будет проводить регулярные дни открытых дверей

Со следующего года правительство Карелии ежеквартально будет проводить день открытых дверей. Об этом сегодня заявил глава региона Александр Худилайнен на встрече с руководителями общественных приемных и общественных комитетов по реализации послания президента.

– В день открытых дверей будет выбрано удобное для населения время – либо суббота, либо воскресенье, либо пятница – с обеда и до полуночи. Все необходимые федеральные и республиканские структуры будут объединены в одном здании для того, чтобы отвечать на вопросы населения, – заявил Худилайнен.

Кроме того, глава Карелии добавил, что с 2017 года каждый министр будет обязан раз в год проводить прием граждан в каждом районе. Так, по мнению главы региона, министры лучше вникнут в ситуацию, которая складывается в республике.