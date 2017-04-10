Правила проезда перекрестков с круговым движением могут измениться

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил МВД и Минтрансу в течение месяца проработать изменения в Правила дорожного движения. Об этом сообщает «КомерсантЪ» со ссылкой на свои источники.
Изменения касаются правил проезда автомобилей перекрестков с круговым движением.
– Если перед кругом установлен знак «Уступи дорогу», уступают соответственно въезжающие на перекресток. По итогам проработки поручения в ПДД может быть закреплен общий принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если знака нет, – сообщает издание.
Также Игорь Шувалов поручил проработать вопрос о введении в законодательство и ПДД нового знака и термина «зона успокоенного движения». В таких зонах пешеходам будет разрешено переходить проезжую часть в любом месте, при этом автомобилям будет запрещено совершать обгоны и двигаться быстрее 10-20 километров в час.
– Это важно для обеспечения безопасности, чтобы водители были в курсе: люди могут выйти на проезжую часть на любом участке улицы. Очень важно, чтобы при этом не снижалась безопасность движения, поэтому нововведения потребуют тщательной проработки и последующего информирования граждан, — цитирует «КоммерсантЪ» Игоря Шувалова.