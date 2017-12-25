Пожертвования на рождественские подарки для детей собирают в Александро-Невском соборе

В Александро-Невском соборе в Петрозаводске собирают пожертвования на рождественские подарки для детей. Сегодня у горожан еще есть шанс поучаствовать в их подготовке и опустить деньги в специальный ящик, установленный в храме.

В рождественскую ночь в кафедральном соборе пройдет праздничная литургия, которую совершит митрополит Петрозаводский и Карельский Константин. Служба начнется в полночь, а в сам рождественский день, 7 января, в соборе в 10:00 начнется поздняя литургия. После нее настоятель храма протоиерей Иоанн (Тереняк) поздравит с праздником взрослых, а детям раздаст подарки, купленные на деньги горожан.

Праздник Рождества Христова входит в число двунадесятых православных праздников. В России он отмечается 7 января по новому стилю. Его предваряет 40-дневный пост. В сам праздник принято посещать церковные службы, по возможности проводить этот день в семейном кругу и дарить подарки.