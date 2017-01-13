Пожары из-за сигарет происходят в Карелии почти каждый день

В 2016 году в Карелии произошло 295 пожаров по причине неосторожного обращения с огнем при курении, сообщает МЧС Карелии.

В этих пожарах травмы получили 28 человек, погибли 32 человека, в том числе трое детей. Пожарные спасли на этих пожарах 228 человек.

Максимальная температура тлеющей сигареты колеблется в пределах от +300 до +420 градусов по Цельсию, время ее тления может составлять до 30 минут, при этом тление может перейти на другие горючие материалы и продолжиться после того, как сама сигарета потухнет. Далее тление может продолжаться до четырех часов, после чего может возникнуть пожар.