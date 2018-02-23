Посвященная героям России выставка открылась на площади Кирова в Петрозаводске

Сегодня в 17.30 на площади Кирова в Петрозаводске прошла презентация выставки «Герои России, какими их не видел никто». Она приурочена ко Дню защитника Отечества. Патриотическое мероприятие в центре карельской столицы посетило несколько десятков человек.

«Герои России, какими их не видел никто» – это фотопроект московского благотворительного фонда «Память поколений». Он направлен на изменение понятия «ветеран» в общественном сознании.

Заммэра Петрозаводска Римма Ермоленко поздравила присутствующих с Днем защитника Отечества.

– Эта выставка о героях, о героях трех войн. Эти люди преодолевали препятствия, а иногда преодолевали и себя. Очень хочется, чтобы горожане вгляделись в их лица и вспомнили о тех людях, которые живут вместе, являясь неизвестными героями, – заявила Римма Ермоленко.

Ведущий праздника на площади Кирова неоднократно отмечал, что порой никто не задумывается о том, что сосед по лестничной клетке, учитель в школе, штатный сотрудник могут быть настоящими героями нашей страны. Через свои фотоработы фонд «Память поколений» стремится показать, что реальные герои современности – это не привычные образы из фильмов, а люди, живущие среди нас.

– Многие из участников проекта своим примером доказали, что полученные травмы и ранения, которые привели к увечьям, – это не приговор, а возможность стремиться к своей цели, развиваться, становиться востребованным в реальном мире, рассказал ведущий.

Одна из пришедших на открытие выставки – петрозаводчанка Светлана Олюшкина. С собой она привела двоих детей.

– Я узнала о празднике через интернет и захотела показать выставку своим ребятишкам. Все интересно здорово и красиво. Выставка заставляет задуматься, – подытожила Светлана.

По окончании презентации для жителей Петрозаводска прогремел праздничный салют, посвященный Дню защитника Отечества.