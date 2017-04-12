Пострадавшему при теракте в Петербурге жителю Карелии выплатят 100 тысяч рублей

Правительство Карелии установило компенсацию, которая будет выплачена жителю республики, пострадавшему в результате теракта в метро Санкт-Петербурга. Соответствующее распоряжение подписал врио главы Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Сумма компенсации составит 100 тысяч рублей. Выплата будет произведена Министерством социальной защиты, труда и занятости Республики Карелия за счёт средств резервного фонда правительства региона.

Напомним, что уроженец Карелии пострадал во время теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. По данным МЧС, мужчина до 2015 года проживал в Петрозаводске, а затем переехал в Санкт-Петербург, однако по другим данным, он сохранил карельскую прописку.

Состояние пострадавшего не вызывало опасений медиков. Врачи сообщали, что угрозы его жизни нет.