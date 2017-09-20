Поселок Юшкозеро продолжает затапливать

Уровень воды в реке Чирка-Кемь возле Юшкозера сейчас составляет 319 см и повысился по сравнению со вчерашним вечером на 2 см. При этом опасной считается отметка в 341 см.

Уровень воды в Юшкозерском водохранилище также постепенно повышается. Сейчас он составляет 295 см при опасной отметке в 314 см.

Как рассказала глава поселения Марина Соболевская, в настоящий момент несколько хозпостроек находятся в воде, также река практически вплотную подошла к одному из домов и затопила находящуюся рядом детскую площадку.

Напомним, повышение уровня воды в реке и водохранилище в Юшкозере фиксируется с 14 сентября. Сейчас ситуацию контролируют сотрудники МЧС, которые ежесуточно фиксируют подъем воды. По мнению экстренных служб, подъем воды вызван обильными дождями, однако местные жители считают, что причина подтопления поселка — в действиях сотрудников местной ГЭС, которые не спускают вовремя воду. По информации ТГК-1, которая обслуживает электростанцию, работу ГЭС регулируют в соответствии с данными от Гидрометеоцентра и энергетики ведут мониторинг ситуации.