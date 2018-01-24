Порядок в «Шиловке»

Уже восемь лет жители Перевалки выходят на субботники на берег Неглинки: убирают мусор, спиливают сухостой – специально получили для этого разрешение в мэрии. Такие акции устраивают дважды в год: больше никто за этой территорией не ухаживает, и люди решили наводить там порядок самостоятельно.

А не так давно активисты узнали, что участок вдоль реки между улицами Чапаева и Муезерской – это, оказывается, парк под названием «Шиловка».

— Он существует много лет, но за все это время ни одного слова о нем мы не слышали, — рассказывает руководитель общественно-культурного центра «Согласие» Галина Украженко. – Стали искать информацию и выяснили, что он назван в честь Петра Петровича Шиловского, который был олонецким губернатором с 1912 по 1913 год. Жители Перевалки захотели этот парк благоустроить, и наша инициативная группа подготовила заявку в программу «Комфортная городская среда».

— Люди прямо загорелись, им очень хочется иметь в своем районе удобную, чистую территорию для отдыха, — добавляет второй член инициативной группы Лидия Суворова. – Гулять-то туда ходят и сейчас, но вид у парка неухоженный. Наш район за последнее время очень вырос, а ездить куда-то в город хотят и могут не все.

Справка «Республики» Приоритетный проект президента России «Комфортная городская среда» рассчитан на 2017-2022 годы. Программа делится на два направления: благоустройство дворов и муниципальных территорий. В первом случае граждане имеют право подавать заявки в мэрию на конкурсной основе, во втором речь идет о благоустройстве парков, скверов, мемориалов и других мест общественного пользования. Если в 2017 году победителей выбирали на публичных слушаниях, то в году текущем их определят путем тайного рейтингового, народного голосования. К голосованию в Петрозаводске допустят всех жителей старше 14 лет.

В длину парк больше 300 метров, на его территории пять мостов, два из них – в плачевном состоянии. На весь парк – ни одной благоустроенной дорожки, ни одной скамейки или урны и ни одного фонаря. С учетом всех этих проблем заявка получилась очень объемной, правильно оформить ее помог депутат Петросовета Дмитрий Романов.

В первую очередь активисты хотят вычистить русло реки и привести в порядок берега: убрать старые опасные деревья, отсыпать пешеходные дорожки и сделать тропу здоровья. Эти работы предполагаются на всей территории парка.

— За одно лето всё не сделать, и нам предложили разделить проект на два этапа, — продолжает Галина Украженко. – Если победим в голосовании, в первую очередь возьмемся за часть парка от улицы Чапаева до Ругозерского переулка.

На этом участке инициативная группа планируют благоустроить зону отдыха – сразу после Ругозерского моста, напротив детского сада № 110. Там на поляне между деревьев появятся урны, скамейки и освещение. На этом же участке нужно отремонтировать один из пешеходных мостов и привести в порядок подходы к нему.

А чуть дальше в излучине реки, рядом со школой, есть пятачок, на котором летом играют и загорают местные дети. Эту территорию активисты хотят превратить в настоящий детский пляж. Как именно он будет выглядеть, пока не решили, но главное условие – сделать его безопасным.

— Уже сейчас многие нас готовы поддержать, выходить на субботники, помогать в проведении работ, — говорит Галина Украженко. – Мы обратились к руководству 20-й школы, которая стоит на самой границе парка, и директор обеими руками за этот проект. Еще написали обращение в Молодежный парламент, хотим привлечь молодежные организации, потому что с некоторыми работами нам самим не справиться – например, с очисткой русла Неглинки.

Если всё пойдет по плану, в следующем году начнется благоустройство второй части парка – от Ругозерского переулка до улицы Муезерской.

— В районе улицы Пионерской есть большая поляна, туда тоже люди ходят загорать. Мы бы хотели там сделать спортивный комплекс: турники, какие-то тренажеры, в том числе и для детей. Здесь же нужно отремонтировать спуск к мосту напротив ремонтно-механического завода: зимой люди по ступенькам практически съезжают.

Бетонный забор вдоль РМЗ, по замыслу инициативной группы, можно разрисовать граффити, эту работу хотят предложить молодым художникам. Идей много, главное, чтобы сам проект поддержали жители Петрозаводска.

Добавим, что тройку проектов-победителей определят путем тайного рейтингового голосования, в котором смогут поучаствовать все желающие. Подать заявку на благоустройство общественной территории можно до 9 февраля.