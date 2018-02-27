Поправки в закон о капремонте предложили внести депутаты Петросовета

Депутаты Петросовета поддержали законодательную инициативу о внесении поправок в карельский закон о капремонте. Одна из них касается обследования домов, которые собираются капитально отремонтировать.

По словам депутата Дмитрия Данильева, сейчас эта процедура делается довольно поверхностно. В результате в некоторых случаях ремонт делают в домах, которые впоследствии признают аварийными.

— Соответственно, возникает дыра: Фонд капремонта потратил деньги, и кто их будет возвращать, неизвестно, а дом через какое-то время расселят и снесут, — пояснил Дмитрий Данильев. – По сути, это нецелевое расходование средств. Наша инициатива заключается в том, чтобы обязать Фонд капитального ремонта рассматривать все конструктивные элементы, которые могут влиять на аварийность здания. Если эту поправку поддержат, сотрудники фонда должны будут заходить в квартиры, снимать обшивку дома, обследовать перекрытия, венцы первых этажей и так далее.

Депутаты также одобрили идею расширить перечень работ по капремонту. Сейчас фонд не может ремонтировать трубы, которые через кровлю выходят наружу. Но качественно выполнить примыкание нового покрытия кровли к разрушенному кирпичу невозможно, такое соединение рано или поздно начнет протекать. Благодаря поправке фонд сможет ремонтировать и выходящие на кровли трубы, таким образом, сделав работы более качественными.

— Еще один момент связан с газификацией: мы столкнулись с тем, что в старых домах очень изношенные газовые сети, отсюда и запах газа в подъездах, и другие проблемы, — рассказал Дмитрий Данильев. — В результате мы очень большие средства тратим на то, чтобы отремонтировать инженерные сети, которые являются общим имуществом и, по сути, подлежат капитальному ремонту.

Если поправку, предложенную депутатами Петросовета, поддержат в Заксобрании, Фонд капитального ремонта сможет в приоритетном порядке направлять деньги на ремонт газовых сетей. Таким образом, оборудование можно будет заменить не через 20 лет, когда дом по плану должны капитально отремонтировать, а одновременно с подключением здания к природному газу.

Инициативы Петросовета предварительно поддержали в парламентском комитете по ЖКХ, а также в Минстрое Карелии и в самом Фонде капремонта. Предложенные поправки рассмотрят на ближайшем заседании Заксобрания Карелии.