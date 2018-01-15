Полномочия по чистке дорог передают муниципалитетам, чтобы ускорить уборку

В Карелии пытаются улучшить чистку подъездов к деревням и поселкам от снега. После снежного коллапса январских праздников проблема стала актуальной, об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии



Началась работа, направленная на повышение эффективности использования денег на содержание дорог с расторжения контракта с «РемСтройКомплектом». Однако дороги к маленьким поселкам чистят с большим опозданием. По понятным причинам дорожники сначала чистят опорную сеть местных дорог, и только затем принимаются за подъезды к поселкам. Это не устраивают республиканскую власть — люди постоянно жалуются.

Дороги, ведущие от республиканских трасс к деревням и поселкам, где живет мало людей, планируют передать на обслуживание органам местного самоуправления. Эту идею предложили главе Карелии Артуру Парфенчикову руководители муниципальных образований.

Муниципалитеты, в свою очередь, передадут уборку местным лесопилкам, фермерам и предпринимателям, которые чистят дороги внутри поселков. У таких фирм и предпринимателей есть спецтехника, а дополнительные заказы позволят ее обновить и создать дополнительные рабочие места.

Глава Карелии Артур Парфенчиков дал поручение министерству по дорожному хозяйству, транспорту и связи проработать вопрос передачи полномочий по содержанию части региональных дорог на уровень муниципалитетов. Сейчас его специалисты готовят бумаги.

Решения будут приниматься точечно, сообщили в министерстве дорожного хозяйства республики, дороги будут передавать только если сами муниципалитеты дадут согласие. Решение даст им реальный рычаг воздействия на подрядчиков.