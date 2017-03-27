Полномасштабная уборка песка с улиц Петрозаводска начнется в апреле

Пылесосы уже начали работать на проезжей части, однако тротуары все еще посыпают песком из-за погоды.

В Петрозаводске начинается уборка смета. На дороги города вышли пылесосы, пока они работают только на проезжей части, рассказала градоначальник Ирина Мирошник на городском планерном совещании.

Убрать песок с тротуаров не представляется возможным: на выходных были снегопады, а на этой неделе, по прогнозам синоптиков, ожидаются минусовые температуры. В связи с этим подсыпка улиц продолжится, а пылесосы будут работать точечно по тем улицам, где для пешеходов нет опасности получить травму и где можно обойтись без подсыпки.

Полномасштабная уборка города от смета начнется с апреля, добавила Ирина Мирошник.

 

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