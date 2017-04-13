Полмиллиона рублей получила семья сбитого в Петрозаводске ребенка

Водитель сбил несовершеннолетнюю девочку на улице Чапаева в Петрозаводске, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Суд признал, что он нарушил ПДД, в результате чего причинил тяжкий вред здоровью ребенка.

Из-за травмы девочка длительное время была вынуждена передвигаться на костылях, была ограничена в движении и физических нагрузках, а также не могла посещать школу. Об этом сообщает городская прокуратура.

Суд взыскал с нарушителя в пользу ребенка компенсацию морального вреда в сумме 460 тысяч рублей, но отклонил исковые требования о возмещении морального вреда, причиненного ее матери. На это решение прокуратура Петрозаводска принесла апелляционное представление.

Верховный суд Республики Карелия согласился с доводами прокурора и взыскал в пользу матери компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.