Полмиллиона рублей получила семья сбитого в Петрозаводске ребенка

Водитель сбил несовершеннолетнюю девочку на улице Чапаева в Петрозаводске, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Суд признал, что он нарушил ПДД, в результате чего причинил тяжкий вред здоровью ребенка.
Из-за травмы девочка длительное время была вынуждена передвигаться на костылях, была ограничена в движении и физических нагрузках, а также не могла посещать школу. Об этом сообщает городская прокуратура.
Суд взыскал с нарушителя в пользу ребенка компенсацию морального вреда в сумме 460 тысяч рублей, но отклонил исковые требования о возмещении морального вреда, причиненного ее матери. На это решение прокуратура Петрозаводска принесла апелляционное представление.
Верховный суд Республики Карелия согласился с доводами прокурора и взыскал в пользу матери компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.
– Суд учел, что истица переживала за состояние дочери, осуществляла уход за ней, вынуждена была отпрашиваться с работы и много времени проводить в больнице, тем самым меньше времени уделяя младшему ребенку. Неправомерными действиями ответчика был нарушен привычный образ ее жизни в связи с постоянным уходом за травмированным ребенком. Таким образом, мать испытывала нравственные страдания, и ответчик обязан их компенсировать, – комментируют в прокуратуре Петрозаводска.