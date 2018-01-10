Полиция Петрозаводска разыскивает двоих пропавших без вести

Полиция Петрозаводска разыскивает двоих людей, пропавших без вести.

Александра Лягина, 2000 года рождения, ушла из дома на Березовой аллее в Петрозаводске 24 ноября и до сих пор о её местонахождении ни чего не известно. Ранее девушка неоднократно уходила из дома. Была одета в черную зимнюю куртку с капюшоном, синие джинсы и бордовые кроссовки. С собой была черная сумка через плечо.

Юрий Зинченко, 1981 года рождения, ушел из дома дома №19 по бульвару Интернационалистов 2 января. На вид 36 лет, рост около 175 сантиметров, среднего телосложения, черные прямые волосы, темные глаза. Был одет в одежду темного цвета.

Всех, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемых, просят сообщить в полицию по телефонам 75-50-00, 8-911-401-83-56, 8-911-435-91-04 или 02.